قمة إقليمية ودولية عن "القضية الفلسطينية"

دعت مصر إلى عقد قِمة إقليمية ودولية عن "القضية الفلسطينية" مؤكدة مجددًا "رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، حسب بيان نشرته الرئاسة المصرية.



وصدرت هذه الدعوة، في ختام اجتماع، عقده مجلس الأمن القوميّ المصريّ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل وصول وزير الخارجية الأميركيّ انتوني بلينكن إلى القاهرة.