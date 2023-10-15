السيسي حذّر من ارتفاع عدد الضحايا والتصعيد الإسرائيليّ

حذّر الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي من ارتفاع عدد الضحايا والتصعيد الإسرائيليّ في حال التأخير في حل القضية الفلسطينية، متخوّفًا من العقاب الجَماعيّ.



وعبّر السيسي لوزير الخارجية الأميركيّ أنطوني بلينكن عن رفض مِصر استهداف أي مدنيين.



ومن جهته، طالب بلينكن، بالعمل "سويًا من أجل عدم توسع الأزمة الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين."

وشدّد على أّنّ الدول التي زارها جميعها مصممة على عدم اتساع رقعة هذا الصراع.