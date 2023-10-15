معاودة تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه

أبلغ مسؤولون اسرائيليون مستشار الأمن القوميّ، في البيت الأبيض، جايك ساليفان بمعاودة تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه.



وقال ساليفان لشبكة "سي ان ان"، "لقد كنت على اتصال بنظرائي الإسرائيليين الذين أخبروني، في الساعة الماضية، أنهم عاودوا تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه".