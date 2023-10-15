إرتفاع حصيلة القتلى في إسرائيل

قتل أكثر من 1400 شخص، في إسرائيل، منذ بدء هجوم حركة حماس الإسلامية، في قطاع غزة، حسبما أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ.



وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء تال هاينريخ، خلال مؤتمر صحافيّ "اختُطف أكثر من 120 إسرائيليًا".