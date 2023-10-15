إسرائيل تؤكد استئناف إمدادات المياه لجنوب قطاع غزة

إسرائيل تؤكد استئناف إمدادات المياه لجنوب قطاع غزة



أكدت إسرائيل الأحد استئنافها إمداد جنوب قطاع غزة بالمياه بعد أسبوع من توقفها وذلك لدفع السكان للنزوح من الشمال حيث تكثف الدولة العبرية ضرباتها الجوية.



وقال وزير الطاقة إسرائيل كاتس "تمت الموافقة على قرار إعادة إمداد جنوب غزة بالمياه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس (الأميركي جو) بايدن".