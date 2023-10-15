الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي يحذران من "إبادة جماعية" في غزة

حذّر الإتحاد الأفريقيّ والجامعة العربية من أن اجتياحًا بريًّا إسرائيليًّا لقطاع غزة "قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة".



وطالبا، في بيان مشترك، صدر عقب اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقيّ موسى فكي "بوقف فوريّ للأعمال العسكرية، في غزة".