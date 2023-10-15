بلينكن: معبر "رفح سيفتح" وواثق من أنّ المساعدات ستعبر إلى غزة

أكد وزير الخارجية الأميركيّ انطوني بلينكن أنه واثق من أن المساعدات الانسانية ستعبر من مصر إلى غزة، وهو الشرط الذي وضعته القاهرة لإتاحة خروج الرعايا الأميركيين من القطاع عبر معبر رفح.



وقال بلينكن إنّ معبر "رفح سيفتح"، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجيّ.



وأضاف "إننا نضع مع الأمم المتحدة ومِصر وإسرائيل آلية لإيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها."