وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكّد دعمها لإسرائيل

التقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وقادة سياسيين، من دون الكشف عن فحوى المحادثات، كما أكّدت وكالة فرانس برس.



كما التقت كولونا وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيليّ رون ديرمر، وفقًا لما ذكره الوفد المرافق لها.



وناشدت المجتمع الدوليّ بالقيام برسائل تقارُب إلى الجميع "حتى تسود روح المسؤولية".



وهاتفت الوزيرة الفرنسية الرئيس الإسرائيليّ إسحاق هرتسوغ، مؤكدة له صداقة فرنسا وتضامنها وزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية ومسؤولين دينيين.



وقالت لوكالة فرانس برس: "في ظل الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، من المهم جداً أن تسمح إسرائيل بأن تزوّد الأمم المتحدة السكان الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الجنوب بالماء والغذاء والمواد الأساسية".



وردًا على سؤال حول قرار إسرائيل استئناف توزيع المياه في جنوب قطاع غزة، اعتبرت الوزيرة "أنها خطوة أولى".