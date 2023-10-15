ماكرون حذّر رئيسي... وهذا ما تضمّنه التحذير

حذّر الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون نظيره الإيرانيّ إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفيّ، من "أي تصعيد أو توسيع للنزاع" بين إسرائيل وحماس "خصوصًا في لبنان"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.



وذكّر الرئيس الفرنسيّ "بضرورة أن يدين الجميع بشكل صريح هجمات حماس في إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وكذلك القضاء على الجماعات الإرهابية التي ضربت سكانها".