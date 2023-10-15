الجيش الإسرائيلي يؤكد أن حماس تحتجز 155 رهينة

احتجزت حركة حماس 155 رهينة، منذ هجومها على إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.وتواصل الجيش مع عائلاتهم لإبلاغها بذلك.وأفادت حصيلة بوجود 126 رهينة لدى الحركة.وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر، "نبذل جهودا هائلة لتحرير الرهائن."