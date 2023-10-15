الأمم المتحدة تؤكد أن غزة تشهد "كارثة إنسانية غير مسبوقة"

كشفت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفق ما أكّد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا).



وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة في الأيام الثمانية الماضية".



وأشار لازاريني إلى أنه دعا للمؤتمر "لدق ناقوس الخطر لأنه اعتبارا من اليوم، لم يعد زملائي في الأونروا في غزة قادرين على تقديم المساعدة الإنسانية".



وأكد "في الواقع، يتم خنق غزة"، مشيرا إلى غياب الحس الإنساني في الحرب. وقال "إذا نظرنا إلى مسألة المياه، نعلم جميعا أن الماء هو الحياة وأن المياه تنفد من غزة وأن الحياة تنفد منها".



واعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس استئناف إمداد جنوب.