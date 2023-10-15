وزارة النقل السورية: استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدوليّ

أعلنت وزارة النقل السورية استئناف حركة الملاحة الجوية، عبر مطار حلب الدوليّ، اعتبارًا من الاثنين، عند الساعة الثامنة صباحًا وذلك بعد إصلاح أضرار الهجوم الإسرائـيليّ الذي استهدفه.