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فرنسا تقدم معلومات استخبارية لإسرائيل
أخبار دولية
2023-10-15 | 15:58
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فرنسا تقدم معلومات استخبارية لإسرائيل
تقدم فرنسا "معلومات استخبارية" لإسرائيل، وَفق ما أعلن وزير الجيوش الفرنسيّ سيباستيان لوكورنو، في مقابلة مع مجموعة "إيبرا" الصحافية.
ويعتبر الوزير الفرنسيّ أنّ المعلومات الاستخبارية المقدمة تأتي في إطار الشراكة المعتادة بين البلدين.
ويقول: "لدينا خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب لسوء الحظ، ولدى استخباراتنا وسائل وأجهزة استشعار فعالة بشكل خاص".
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