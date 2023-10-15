بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين

بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين



اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يتابع جولته في المنطقة في مقابلة مع العربية ان المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين.



وأكد ان كل من في المنطقة قلق من اتساع رقعة الصراع.