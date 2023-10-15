الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".واعتبر عباس أن سياسات وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد له، وذلك خلال اتصال أجراه ليل الاحد مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.