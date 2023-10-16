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الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية"
أخبار دولية
2023-10-16 | 00:27
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الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية"
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد حركة حماس إلى الإفراج عن جميع الرهائن وإسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية".
وقال غوتيريش في بيان "المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفذ من غزة".
وأضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل "يمكن إرسالها في غضون ساعات"، مضيفا أن طواقم الأمم المتحدة "تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان وبدون تأخير".
ودعا حماس إلى إطلاق سراح الرهائن "فورا" و"بدون شروط".
وتابع "إن كل واحد من هذين الهدفين مبرر في حد ذاته. ولا يجب أن يتحولا إلى أوراق مساومة وينبغي تنفيذهما لأنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله"، مشيرا إلى واجبه في توجيه هذين النداءين "في هذه اللحظة الدراماتيكية، بينما نحن على شفير الهاوية في الشرق الأوسط". وأعلنت إسرائيل الحرب الأحد الماضي بعد يوم من تنفيذ حماس هجمات على مقرات عسكرية وبلدات اسرائيلية خلفت أكثر من 1400 قتيل وفق مسؤولين إسرائيليين.
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