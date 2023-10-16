ادرعي يناشد سكان غزة وشمالي القطاع المغادرة والاتجاه إلى جنوبي وادي غزة

#عاجل 🔴 سكان مدينة غزة وشمالي القطاع, نناشدكم على مدار الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة وشمالي القطاع والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة حرصًا على سلامتكم. أبلغكم أن جيش الدفاع سيمتنع عن استهداف المحور المحدد بين الساعة 08:00 صباحًا ولغاية الساعة 12:00 ظهرًا. حرصًا على… pic.twitter.com/pmWoo2PVSe
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2023
#عاجل 🔴 سكان مدينة غزة وشمالي القطاع, نناشدكم على مدار الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة وشمالي القطاع والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة حرصًا على سلامتكم. أبلغكم أن جيش الدفاع سيمتنع عن استهداف المحور المحدد بين الساعة 08:00 صباحًا ولغاية الساعة 12:00 ظهرًا. حرصًا على… pic.twitter.com/pmWoo2PVSe