ادرعي يناشد سكان غزة وشمالي القطاع المغادرة والاتجاه إلى جنوبي وادي غزة

ناشد المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، سكان مدينة غزة وشمالي القطاع، على مدار الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة وشمالي القطاع والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة.



وقال: "أبلغكم أن الجيش الاسرائيلي سيمتنع عن استهداف المحور المحدد بين الساعة 08:00 صباحًا ولغاية الساعة 12:00 ظهرًا. حرصًا على سلامتكم استغلوا الفترة الزمنية القريبة من أجل الإنتقال جنوبًا من شمالي القطاع ومدينة غزة جنوبا إلى خان يونس. إذا كانت تهمهم سلامتكم وسلامة أعزائهم، اتجهوا جنوبًا وفقًا لتعليماتنا. وكونوا مطمئنين من أن قادة حماس قد اعتنوا بأنفسهم وبأفراد عائلاتهم".