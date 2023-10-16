0min

لافروف في كوريا الشمالية في هذا اليوم

يزور وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف كوريا الشمالية الأربعاء والخميس، في وقت تتوطد العلاقات بين البلدين، حسبما أعلنت موسكو.