ارتفاع حصيلة القتلى في غزة

ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيليّ إلى نحو 2750 شخصًا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، وَفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس، في قطاع غزة.



وأوردت الوزارة، في بيانن: "نحو 2750 قتيلًا وأكثر من 9700 جريح، في القصف الجويّ والمدفعيّ المكثف."