500 طفل من النازحين بحاجة إلى حليب

ناشدت وحدة إدارة الكوارث، في اتحاد بلديات صور، أمين عام الهيئة العليا للإغاثة محمد خير تزويدهم بمستلزمات الأطفال من حليب وحفاضات، حيث كان قد وعد خلال زيارته لمراكز الإيواء بإرسال الكميات المطلوبة، ولكن حتى الآن لم يصل شيء.



وأشار مدير الوحدة مرتضى مهنا إلى أن أزمة النازحين تتفاقم وقد ارتفع عدد المواطنين الذين نزحوا من القرى الحدودية التي تعرضت للقصف من إسرائيل من قضائي بنت جبيل وصور إلى أكثر من 2500 مواطن توزعوا على ثلاث مراكز إيواء اعتمدتهم الوحدة، في ثلاث مدارس، في مدينة صور.



ووُزعت عشرات العائلات على القرى المحيطة، حيث يتم بالتنسيق مع البلديات و بالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية تأمين حاجاتهم، عبر تقديم المستلزمات الخاصة بهم.



ولفت مهنا الى أن عدد الأطفال في مراكز ايواء النازحين، في قضاء صور، فاق ال 500 طفل فيما لا تتوفر لديهم كمية كافية من المستلزمات لهم.