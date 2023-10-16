انتخاب أصغر رئيس في تاريخ الإكوادور

انتُخب رجل الأعمال دانيال نوبوا رئيسًا للإكوادور، ليصبح بذلك أصغر رئيس في تاريخ البلاد عن عمر يناهز 35 عامًا.



ووعد نوبوا، بعد حصوله على 52,1 في المئة من الأصوات، بالعمل فورًا لإحلال السلام، في بلد يعاني من أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدِّرات.



وحصلت منافسته لويزا غونزاليس المقرّبة من الرئيس السابق رافايل كوريا (2007-2017)، على 47,9 في المئة من الأصوات، وأقرت بهزيمتها، قبل انتهاء الفرز، وهنّأت الفائز "بصدق".



وقال الرئيس المنتخب من معقله في أولون (غرب) الواقعة على ساحل المحيط الهادئ "سنبدأ العمل من أجل هذه الإكوادور الجديدة... لإعادة بناء بلد تضرّر بشكل خطير من العنف والفساد والكراهية".