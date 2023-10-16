روسيا تعلق وارداتها من المأكولات البحرية من اليابان

تنضم روسيا إلى الإجراءات التقييدية التي فرضتها الصين، لحظر جميع واردات منتجات المأكولات البحرية من اليابان، رداً على تصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، في البحر، ذلك وَفق ما أعلنت السلطات.



وتقول وكالة تنظيم المنتجات الزراعية الروسية، في بيان، إنّها تنضمّ اعتبارًا من 16 تشرين الأول 2023 إلى الإجراءات التقييدية الموقتة التي فرضتها الصين في ما يتعلق باستيراد منتجات الأسماك والمأكولات البحرية من اليابان، موضحة أنّه "إجراء احترازي".



وتضيف المنظمة أنّ "القيود ستبقى سارية إلى حين توفير المعلومات الشاملة الضرورية للتأكد من سلامة المأكولات البحرية".

