بلينكن في إسرائيل مجدّدًا

عاد وزير الخارجية الأميركيّ أنطوني بلينكن إلى إسرائيل لاستكمال محادثات بشأن الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، بعد جولة ومباحثات أجراها، في ست دول عربية.