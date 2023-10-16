ثلاث جثث مهاجرين بعد غرق زورقهم في اليونان

انتشل خفر السواحل اليونانيّ جثث ثلاثة مهاجرين، بعد غرق زورق، يحمل مهاجرين قبالة جزيرة سيمي الواقعة، في القرب من الساحل الغربيّ التركيّ.



وقال، في بيان، إنّه عُثر على ثمانية أشخاص أحياء، في حين أنّ هناك اثنين آخرين على الأقل في عداد المفقودين، وبين المتوفين امرأة.



ودخل آلاف المهاجرين، معظمهم من سوريا وأفغانستان وباكستان، اليونان في السنوات الأخيرة عبر الحدود البحرية والبرية مع تركيا.