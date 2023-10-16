وزير الخارجية المصري: نرفض تهجير الفلسطينيين....نظيرته الفرنسية: لإدخال المساعدات إلى غزة

أكد وزير الخارجية المصري الرفض المطلق لتهجير الفلسطينيين وأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.



واضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية: "نسعى منذ بداية التصعيد إلى إدخال مساعدات لقطاع غزة".



بدورها، طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية بفتح المعابر لمغادرة غزة، مشددة على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة.



وكشفت فرنسا انها ستقدم 10 ملايين يورو لمساعدة سكان غزة.