أبو الغيط يطالب بفتح ممرات آمنة في غزة

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من بغداد بـ"وقف العمليات العسكرية فورًا"، في قطاع غزة وفتح "ممرات آمنة" لسكان القطاع.



وقال أبو الغيط، في كلمة، خلال افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب: "أعلنها جيش الاحتلال من البداية، لا غذاء أو وقود أو ماء يدخل غزة، نازعًا الإنسانية عن الفلسطينيين وممهدًا الطريق لارتكاب تطهير عرقي".



واعتبر أن "التهجير القسريّ للسكان هو جريمة حرب" و"عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين هو أيضًا جريمة حرب"، مضيفًا أنّ "العقاب الجَماعيّ هو جريمة حرب."