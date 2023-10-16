عشرات العائلات من الجنسية الأميركية تنتظر عند مرفأ حيفا لاجلائها

تنتظر عشرات العائلات من الجنسية الأميركية عند مرفأ حيفا لاجلائها في البحر نحو قبرص، لتسافر فيما بعد الى أميركا.



وذلك بعد ما أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل أن سفينة للمواطنين الأميركيين الراغبين في مغادرة إسرائيل ستغادر حيفا صباح الاثنين والتكاليف ستكون على عاتق المسافر.



ولكن من غير الواضح حتى الساعة ما إذا كان الجميع سيحصل على مقعد على متن السفينة.