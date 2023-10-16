وزير الخارجية التركي بحث مع بلينكن التطورات الأخيرة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنطوني بلينكن، التطورات الأخيرة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، إلى جانب الوضع الإنساني في قطاع غزة.



وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجي التركي ونظيره الاميركي جاء بناء على طلب الجانب الأميركي، بحث فيه الوزيران أيضاً توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو".