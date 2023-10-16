بايدن يلغي زيارة الى كولورادو... وتكهنات باحتمال زيارته إسرائيل

أعلن البيت الأبيض الإثنين أن الرئيس جو بايدن ألغى زيارة كانت مقررة اليوم الى ولاية كولورادو بغرب الولايات المتحدة، ما عزز تكهنات صحافية باحتمال زيارته إسرائيل قريبا في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة.



وأشارت الرئاسة الأميركية في بيان مقتضب الى أن بايدن سيبقى في واشنطن "للمشاركة في اجتماعات بشأن قضايا الأمن القومي".