مغادرة سفينة تحمل رعايا أميركيين من إسرائيل نحو قبرص

غادرت الإثنين، سفينة تحمل رعايا أميركيين من ميناء حيفا في إسرائيل نحو قبرص وفق ما أكد صحافيون في وكالة فرانس برس.



وقالت السفارة في تنبيه أمني الأحد إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل "مواطنين أميركيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة" من حيفا إلى ليماسول في قبرص. وتأتي مغادرتهم على إثر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت بعد أن شنت حماس في السابع من تشرين الأول الحالي هجوما مباغتا على البلدات الحدودية داخل الدولة العبرية.