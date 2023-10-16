قمة دولية في مصر حول القضية الفلسطينية السبت

أفادت وكالات أنباء خليجية رسمية الاثنين بعقد مصر قمة دولية لبحث "تطورات القضية الفلسطينية" السبت المقبل، وقد تلقى أمراء خليجيون دعوات للمشاركة تضمنت تاريخ الانعقاد.



ونقلت وكالتا الأنباء الكويتية والقطرية الدعوة الموجهة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت "للمشاركة في قمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، المقرر عقدها في القاهرة في 21 (تشرين الأول) تشرين الأول الحالي".