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دوي صفارات الإنذار في القدس

أخبار دولية
2023-10-16 | 09:56
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دوي صفارات الإنذار في القدس
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دوي صفارات الإنذار في القدس

دوت صفارات الإنذار الإثنين في القدس وتم سماع دوي انفجارات في المدينة، بحسب مراسلي فرانس برس.
     
وأكد الجيش الإسرائيلي "دوي صفارات الإنذار في تل ابيب والقدس"، بينما كان البرلمان الإسرائيلي في جلسة خاصة في مستهل الدورة الشتوية وتم وقفها إثر دوي الصفارات.

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