أوكرانيا تدعو إلى استبعاد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

دعت أوكرانيا إلى استبعاد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، محذّرة من أن المنظمة تواجه "موتا بطيئا" إذا بقيت موسكو عضوا فيها.



وأُسِّست منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتخفيف التوترات بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة ولمساعدة أعضائها في التنسيق بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان والحد من التسلح.



وترسل المنظمة مراقبين إلى المناطق التي تشهد نزاعات، وكذلك إلى الانتخابات في أنحاء العالم. وتدير أيضا برامج تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر وضمان حرية الإعلام.



وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مؤتمر صحافي حضره أيضا رئيس المنظمة بوجار عثماني: "كل ما تفعله روسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الوقت الراهن هو قتل هذه المنظمة".



وأضاف: "الوضع في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا معقد للغاية ومؤلم، لكن الخيار بسيط إما موت بطيء مع روسيا وإما حياة جديدة من دونها".



ودعت أوكرانيا مرارا إلى استبعاد روسيا من منظمات دولية بسبب غزوها اراضيها، بينها مجموعة العشرين ومجلس الأمن الدولي.



ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، تواجه المنظمة صعوبات في عملها بسبب عرقلة روسيا كل القرارات الرئيسية التي تتطلب إجماعا.