الكرملين: لقاء بين بوتين وشي جينبينغ في الصين الأربعاء

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين الأربعاء، وفق ما أعلن الكرملين.



وقال إن بوتين سيعقد محادثات مع شي في 18 تشرين الأول "على هامش" منتدى "مبادرة الحزام والطريق" الذي تستضيفه الصين.