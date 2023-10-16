المانيا تعد لنقاط تفتيش جديدة على الحدود مع ارتفاع أعداد المهاجرين

مضت ألمانيا الاثنين في إضافة نقاط تفتيش جديدة على طول حدودها الشرقية والجنوبية في الوقت الذي تتعامل فيه مع وصول مزيد من المهاجرين.



وقالت وزارة الداخلية في بيان إن برلين "أبلغت الاتحاد الأوروبي بخططها لاضافة نقاط تفتيش ثابتة على المعابر مع جمهورية تشيكيا وبولندا وسويسرا لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية".



وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان "من الضروري الآن اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف" عمليات التهريب.



في حين ان سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي فانها جزء من منطقة شنغن للحدود المفتوحة في أوروبا، إلى جانب ألمانيا وبولندا وتشيكيا.

