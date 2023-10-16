لندن تزيد مساعدتها الإنسانية للفلسطينيين بمعدل الثلث

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين زيادة المساعدة الإنسانية البريطانية للفلسطينيين بمعدل الثلث اي بمقدار 10 ملايين جنيه استرليني (11,5 مليون يورو) إضافية.



وقال سوناك أمام البرلمان "علينا دعم الشعب الفلسطيني لانه أيضا ضحية لحماس". وأعلن من جانب آخر حصيلة جديدة بلغت ستة بريطانيين على الاقل قتلوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول فيما هناك 10 في عداد المفقودين.