غارة جديدة على معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر

تعرض محيط معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الإثنين لغارة جديدة في اليوم العاشر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية، وفق ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.



وتعرضت هذه المنطقة منذ السابع من تشرين الأول لثلاث غارات.



ويحتشد مئات الفلسطينيين الإثنين على المعبر بانتظار السماح لهم بالعبور.