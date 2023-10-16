بوتين قلق من "زيادة كارثية" لعدد الضحايا المدنيين في غزّة

عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين عن قلقه من "زيادة كارثية" لعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزّة ومن تصعيد محتمل للنزاع بين إسرائيل وحركة حماس ليتحوّل إلى "حرب إقليمية".



وأعلن الكرملين أن بوتين عبّر عن "قلق بالغ إزاء التصعيد على نطاق واسع للأعمال العدائية، مصحوبًا بزيادة كارثية لعدد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة"، وذلك خلال محادثات هاتفية مع نظرائه الإيراني والمصري والسوري والفلسطيني.