وزير الدفاع الإسرائيلي لبلينكن: "الثمن سيكون باهظا ولكننا سننتصر"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين أنه يتوقع حملة عسكرية طويلة ولكن ناجحة ضد حركة حماس.



وقال غالانت: "دعني أقول لك سيدي الوزير، ستكون هذه حربا طويلة، والثمن سيكون باهظا ولكن سننتصر من أجل إسرائيل والشعب اليهودي، ومن أجل القيم التي يؤمن بها البلدان".