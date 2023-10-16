الداخلية الفلسطينية: الجيش الاسرائيلي يستهدف صحافيي غزة ويمنع دخول الصحافيين الأجانب

أعلنت وزارة الداخلية في غزة ان "الجيش الإسرائيلي يمنع دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة للحد من نقل صور جرائمه".



وقالت الوزارة في بيان أن "الجيش الاسرائيلي تعمد استهداف الصحافيين المحليين بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاد 11 صحافيا فلسطينيا".