أدرعي: نناشدكم في حي الزيتون للتوجه جنوبًا

نشر المتحدث باسم الحيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر منصة X بلاغًا جاء فيه :"ناشدنا في الايام الاخيرة سكان مدينة غزة للتوجه جنوبًا الى منطقة جنوب وادي غزة من اجل سلامتهم. والان نناشدكم في حي الزيتون للتوجه جنوبًا.

انتم تعرفون ان الحي مكتظ ومليئ بأوكار لحماس ولذلك وحفاظًا على سلامتكم وعلى سلامة عائلاتكم واحبائكم توجهوا الى جنوب وادي غزة.

كونوا متاكدين ان قادة حماس يتحصنون ويحاولون حماية أنفسهم".