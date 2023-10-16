وزير الخارجية التركي بحث مع هنية موضوع الإفراج عن الرهائن

ناقش وزير الخارجية التركي في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إمكان الافراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة، وفق ما افاد مكتبه الاثنين.



وقالت الخارجية التركية في بيان إن "الوزير هاكان فيدان بحث هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية آخر التطورات في فلسطين وإمكان الافراج عن المدنيين" المحتجزين.