بوتين يبحث للمرة الأولى مع نتانياهو النزاع مع حماس

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين للمرة الاولى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو النزاع مع حركة حماس، وأبلغه بمضمون مشاوراته مع العديد من القادة الاقليميين.



وقال الكرملين في بيان "تم إبلاغ الجانب الاسرائيلي أيضا بالنقاط الاساسية في الاتصالات الهاتفية التي جرت اليوم مع قادة فلسطين ومصر وايران وسوريا".



واضافت موسكو أن المشاورات مع نتانياهو تناولت "الوضع المتأزم الناتج من التصعيد الوحشي للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني".



وقدم بوتين "تعازيه الصادقة الى عائلات وأصدقاء الإسرائيليين القتلى".