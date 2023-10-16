فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرا إنسانيا جويا إلى غزّة عبر مصر

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا باتجاه قطاع غزة عبر مصر.



وقالت فون دير لايين في العاصمة الألبانية تيرانا: "يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى مساعدات إنسانية"، لذلك "نطلق ممرًا إنسانيًا عبر مصر"، مضيفة: "ستنطلق أول رحلتين جويتين هذا الأسبوع وستحملان لوازم إنسانية إلى غزة".