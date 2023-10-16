المستشار الألماني يؤكد زيارة الى اسرائيل ومصر

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين معلومات صحافية أفادت بأنه سيزور اسرائيل ومصر هذا الأسبوع في ظل الحرب الدائرة بين اسرائيل و"حماس" منذ عشرة أيام.



وقال شولتس للصحافيين في تيرانا بعد قمة دول البلقان: "من المهم بالنسبة لي أيضا أن أعبر عن تضامني مع اسرائيل بشكل عملي جدا عبر زيارتي"، فيما أكد "زيارة لاحقة" الى مصر.