المتحدث باسم كتائب القسام: عدد الأسرى لدينا ما بين 200 و250..

أكّد المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدة ان " اسرائيل اعتادت أن تنتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب".



وشدد على ان "تلويح الجيش الاسرائيلي بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا".



وقال " للعدوّ إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا".



وكشف بان "عدد الأسرى لدينا ما بين 200 و250، لدى القسام نحو 200 أسير والبقية موزعون لدى المكونات الأخرى"، مشيرًا الى ان "22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن، وسنُطلق سراح الأسرى الأجانب عندما تسنح الظروف الميدانية".

