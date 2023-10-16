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واشنطن تحاول طمأنة الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار دعمها لأوكرانيا

أخبار دولية
2023-10-16 | 15:50
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واشنطن تحاول طمأنة الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار دعمها لأوكرانيا
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واشنطن تحاول طمأنة الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار دعمها لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاثنين من لوكسمبورغ، رغبة الولايات المتحدة في مواصلة تقديم مساعدات "كبيرة" لأوكرانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي لا يخفي قلقه إزاء تزايد تحفّظ أعضاء الكونغرس الجمهوريين. 
     
وقالت يلين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو "نؤكد اليوم أن تحالفنا سيواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا". 
     
وأضافت على هامش اجتماع وزراء المال الذي شاركت فيه في إطار الحوار الاقتصادي عبر الأطلسي "سنبذل كل ما في وسعنا لإعداد حزمة مساعدات قوية لأوكرانيا". 
     
وسيطر القلق على الأوروبيين بشأن استمرار المساعدات الأميركية لأوكرانيا بعد أن وضع اتفاق تم التوصل إليه في الكونغرس لتجنب شلل في ميزانية الولايات المتحدة المساعدات الجديدة التي وُعدت بها كييف جانبا. 

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