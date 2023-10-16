رئيس الوزراء البلجيكي يندد بـ"هجوم" في بروكسل استهدف مواطنين سويديين

ندّد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بـ"هجوم مروّع" في بروكسل استهدف مواطنين سويديين وأسفر عن قتيلين مساء الإثنين.



وجاء في منشور لرئيس الوزراء على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "لقد قدّمت للتو تعازيّ الصادقة لرئيس الوزراء السويدي على أثر الهجوم المروع على مواطنين سويديين في بروكسل". وأعرب دي كرو عن تضامنه مع عائلات الضحايا وأصدقائهم، مشددا على أن مكافحة الإرهاب عملية مشتركة.

