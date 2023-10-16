عبداللهيان: أتوقع أعمالاً استباقية من "محور المقاومة" خلال الساعات المقبلة

أكّد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ان "قادة محور المقاومة لن يسمحوا لإسرائيل بالقيام بأي عمل في غزة"، متوقعًا "أعمالاً استباقية من "محور المقاومة خلال الساعات المقبلة".



واشار الى ان المقاومة قادرة على خوض حرب طويلة الامد مع اسرائيل.



ورأى ان " وقت الحلول السياسية بدأ ينفد واحتمال توسع الحرب يقترب من الحتمية".



ولفت الى ان "كل الاحتمالات واردة، ولا يمكننا ان نكون غير مبالين تجاه جرائم الحرب التي ترتكب ضد سكان قطاع غزة".



واوضح عبد اللهيان في تصريح له، ان "واشنطن أرسلت لنا رسالة دعت إلى ضبط النفس وعدم توسيع نطاق الحرب، وقلنا للأميركيين إننا لا نسعى إلى توسيع الحرب لكن ضبط النفس لن يكون أحاديا".



وعن سؤال حول إمكانية أن تخوض إيران حرباً ضد "إسرائيل" قال عبداللهيان "كل الاحتمالات واردة".



