بايدن أجرى محادثات هاتفية مع السيسي



أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض الإثنين، وذلك بعدما دعت مصر إلى قمة دولية لبحث "تطورات القضية الفلسطينية".



كذلك أجرى بايدن محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن الزيارة التي يعتزم الأخير القيام بها هذا الأسبوع إلى كلّ من إسرائيل ومصر.

